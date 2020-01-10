ZTK Son 16 Turu ilk maçları hakemleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı.



İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



14 Ocak Salı



16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu



18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya



20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek



15 Ocak Çarşamba



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu



18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Koray Gençerler



20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya



16 Ocak Perşembe



18.00 Antalyaspor - Göztepe: Volkan Bayaraslan



20.30 Trabzonspor - Denizlispor: Suat Arslanboğa



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