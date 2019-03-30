Ztk Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Açıklandı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.
Kupada program ve hakemler şu şekilde:
2 NİSAN SALI Galatasaray
- Evkur
Yeni Malatyaspor (HALİL UMUT MELER
)
3 NİSAN ÇARŞAMBA
Ümraniyespor - Akhisarspor (ABDULKADİR BİTİGEN) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:35 Kaynak: DHA
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