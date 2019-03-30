Son Dakika Haberleri: Ztk Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Ztk Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Açıklandı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Ztk Yarı Final İlk Maçlarının Hakemleri Açıklandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve 3 Nisan'da oynanacak olan yarı final ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Kupada program ve hakemler şu şekilde:

2 NİSAN SALI

Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor (HALİL UMUT MELER

3 NİSAN ÇARŞAMBA 

Ümraniyespor - Akhisarspor (ABDULKADİR BİTİGEN) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:35 Kaynak: DHA

HALİL UMUT MELER, Türkiye Kupası, Spor
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