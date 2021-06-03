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Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması - Son Dakika

Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması

03.06.2021 17:40

- Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında yenileyeceği Zübeyde Hanım Caddesi'nde çalışmalara başladı.

- Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 'Prestij Cadde Projeleri' kapsamında yenileyeceği Zübeyde Hanım Caddesi'nde çalışmalara başladı. Cadde esnafı ve vatandaşların büyük ilgiyle takip ettiği çalışmalar sezon sonuna kadar tamamlanacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla kentte başlatılan değişim-dönüşüm atağı sürüyor. Bu kapsamda baştan aşağı yenilenerek modern bir görünüme kavuşturulacak olan 1,5 kilometrelik Zübeyde Hanım Caddesi'ne ilk kazma vuruldu. Projenin birinci kısmı olan Çalık Sokak ile İki Nisan Caddesi arasında başlayan çalışmalarla kaldırım sökümüne başlandı. Daha sonra asfalt sökümü yapılarak üst yapı ve kaldırım çalışmaları tamamlanacak. Caddenin tamamı vatandaşların mağdur olmaması adına etap etap ilerleyerek yenilenecek. Caddedeki ağaçlara ise dokunulmayacak.

"Yenileme çalışmaları caddeye prestij kazandıracak"

Zübeyde Hanım Caddesi'nin merkez noktada yer almasına rağmen yıllardır hak ettiği değeri bir türlü görmediğini belirten cadde esnafı Turgay Gürpınar, "Yaklaşık 60 yıldır burada ikamet ediyorum. Bu caddenin yenilenmesi demek, bu caddeye yeni bir prestij kazandırılması demektir. Bu da caddede olan evlerin, iş yerlerinin değer kazanması ve insanların bu cadde üzerinde rahat ve konforlu bir ortamda gezip dolaşmaları anlamına geliyor. Van Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalışmalar cadde esnafı ve vatandaşları mutlu etti

Caddenin yenilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten mahalle sakinleri ise "Van Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu çalışmalar kentimizi daha modern bir duruma getiriyor. Yapılan çalışmalar bizleri de mutlu ediyor. Daha önce de birçok caddemiz yenilendi. İnşallah yenilenen caddelerle Van daha güzel bir noktaya gelecek" diye konuştu.

Caddede neler yapılacak?

İki Nisan Caddesi'nden başlayıp Koçbey Caddesi'ne kadar uzanan yaklaşık bin 530 metrelik Zübeyde Hanım Caddesi'nde kaldırımlara mevsim şartlarına uygun olarak andezit plaka ve bazalt küptaş kullanılacak. Caddeni ışıklandırması elektrik tasarrufu sağlayan dekoratif ışıklandırmayla yapılırken kaldırımlara hissedilebilir engelli yürüme bandı, kaldırım altına fiber-optik hattı ve yağmur suyu drenaj hattı yapılacak. Ayrıca caddenin mevcut elektrik hatları VEDAŞ tarafından yer altına alınarak, yol kenarındaki ağaçlar muhafaza edilerek caddenin yeşil dokusu ise korunacak.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması
Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması
Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması
Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Nisan, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zübeyde Hanım Caddesi'nde yenileme çalışması - Son Dakika


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