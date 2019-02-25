Son Dakika Haberleri: Zübeyde Hanım Caddesi'nde Yenilendi

Zübeyde Hanım Caddesi'nde Yenilendi

40 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde hayata geçirdiği yayalaştırma ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde Yenilendi, System.String[]
Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde hayata geçirdiği yayalaştırma ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Şehri modern bir görünüme kavuşturmak için projelerini sürdürdüklerini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde beton plak taş, granit plak taş ile kaldırım yenileme çalışmaları yapıldığını söyledi. Başkan Tekintaş, "9 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak yapılan aydınlatma çalışmasının 500 metresi tamamlandı. İnşallah en kısa sürede projeyi tamamlayarak şehrimizi model bir şehir haline getireceğiz" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Proje kapsamında Fatih Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hükümet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kışla Caddesi, Lise Caddesi, Stadyum Caddesi, Süleyman Felek Caddesi, Taşocak Caddesi, Ulukonak Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı kapsayan kısımlarda 12 bin 500 m beton plak taş, 13 bin 500 m granit plak taş ile kaldırım yenileme çalışmaları sürdürülüyor. 8 bin 700 m uzunluğundaki kaldırım güzergahında 9 m yüksekliğinde dekoratif aydınlatma direkleri kullanılarak aydınlatma yapılacak" ifadelerini kullandı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

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