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Zübeyde hanım gemisi amatör denizci eğitimine ev sahipliği yaptı

1 saat önce

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek anneler günü olan 12 Mayıs'ta hizmete sunulan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, denizcilik eğitimine ev sahipliği yaptı.

Zübeyde hanım gemisi amatör denizci eğitimine ev sahipliği yaptı, System.String[]

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı kapsamında düzenlenen amatör denizci eğitimi ve sınavında 70 kişi hazır bulundu.

İzmir Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti İzmir Müdürlüğü ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliği ile düzenlenen eğitimin açılış törenine İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Deniz, Kıyı Emniyeti İzmir Şube Müdürü Bülent Şirin katıldı.

İZMİR'DE 20 BİNDEN FAZLA AMATÖR DENİZCİ

Törende konuşan İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak, bu yıl 93. Yıldönümü kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İzmirlilerin hizmetine açılan ve Atatürk'ün annesinin adını taşıyan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nde eğitim düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan uygulama ile Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 1 milyon amatör denizci hedefi belirlendiğini belirten Apak, bu hedefe doğru koşar adım ilerlediklerini söyledi. Şu ana kadar İzmir Liman Başkanlığı olarak 20 binin üzerinde amatör denizci belgesi verdiklerini açıklayan Apak, haftada iki gün eğitimlerin devam ettiğini kaydetti. Apak, yoğun ilgi nedeniyle yeni başvurular için eğitim ve sınav tarihi olarak Ekim ayını verdiklerini de söyledi.

Apak, "Bugün Zübeyde Hanım Gemisi'nde eğitim alanlar, Deniz Ticaret Odası'nın üyeleri ve çalışanları. Denizden ekmeğini kazanan insanlar. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Öztürk ile beraber özellikle bu eğitimi denizcilik haftasında planladık. Eğitimi alıp sınavda başarılı olanların artık denizci olduğunu düşünüyoruz. Pruvanız neta, rüzgârınız kolayına olsun, Allah selamet versin" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:36 Kaynak: Bültenler
İzmir, Denizcilik, Zübeyde Hanım, Güncel
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