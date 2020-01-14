Zübeyde Hanım, Karşıyaka'daki kabri başında anıldı - Son Dakika

ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 97'nci yıl dönümünde İzmir Karşıyaka'daki kabri başında anıldı. Mezarlığa renkli çiçekler bırakılırken, 'Zübeyde Anne'ye Mektubum Var' yarışmasında dereceye giren öğrencilerin de mektupları okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923 tarihinde hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için bu sabah Karşıyaka'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. İzmir'in dört bir yanından gelen katılımcılar ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ile ilçe belediye başkanlarının eşleri, Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Mithat Salepçioğlu, CHP il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile partililer, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, meclis üyeleri ve muhtarlar da törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Atatürk'ün en büyük emaneti Zübeyde hanımın mezarı çiçeklerle donatıldı, çelenkler sunuldu, dualar okundu.