Zübeyde Hanım Konukevi yaklaşık 150 bin misafir ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zübeyde Hanım Konukevi yaklaşık 150 bin misafir ağırladı - Son Dakika

Zübeyde Hanım Konukevi yaklaşık 150 bin misafir ağırladı

7 saat önce

Yenimahalle Belediyesi'nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi, 150 bine yakın kişiyi ağırladı.

Zübeyde Hanım Konukevi yaklaşık 150 bin misafir ağırladı, System.String[]

Yenimahalle Belediyesi'nin Ankara dışından gelen ve kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açtığı Zübeyde Hanım Konukevi, 150 bine yakın kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Onkoloji Hastanesi yanında bulunan 200 yatak kapasiteli misafirhanede tek, çift ve üç kişilik oda seçenekleri bulunuyor.

Sadece konukevi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayan tesiste yapılan yemekler Yenimahalle Belediyesi kadın sığınma evinin de günlük ihtiyacını karşılıyor. Artan yemeklerin de değerlendirildiği konukevinden, barınaktaki sokak hayvanları için de yemek yardımı yapılıyor.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Konukevi hep hayalini kurduğum bir hizmetti. Yaklaşık 6 yıldır yerli, yabancı binlerce vatandaşı ağırlıyoruz. Aldığımız hayır duaları bize de Yenimahalleli hemşerilerime de bir ömür yeter."

Yenimahalle Belediyesi, Zübeyde Hanım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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