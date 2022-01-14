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Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı - Son Dakika

Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı

14.01.2022 17:25
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99'uncu yılında İzmir'de, anıt mezarı başında anıldı.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 99'uncu yılında İzmir'de, anıt mezarı başında anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 14 Ocak 1923'te hayata gözlerini yuman annesi Zübeyde Hanım için Karşıyaka'daki anıt mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk konulması ile başlayan törende Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, Zübeyde Hanım'ı saygıyla andığını belirtip, "Mustafa Kemal Atatürk gibi insanlık ve vatan sevgisi ile yoğrulmuş bir evlat yetiştirip, bizlere armağan eden Zübeyde Hanım'ın evlat yetiştirme konusunda gösterdiği çaba örnektir" dedi.

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba ise, "Zübeyde Hanım'ı anmak demek, koşullar ne olursa olsun Cumhuriyet ve değerlerini, onun mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nu dünyaya getirip yetiştiren anneyi ve tüm anneleri bir kez daha anlamak ve korumak demek. Işıklar içerisinde, huzurla uyu değerli annemiz. Atamızın kabriniz başında ettiği yemin, biz torunlarınız için de hala bir vicdan ve namus borcu olarak yüreğimizdeki en derin emanettir" diye konuştu.'BÜYÜK BİR MİRAS'Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da şunları söyledi: "Tedavisi için geldiği Karşıyaka'da, topraklarımıza ayak bastığı o gün yaşanan onur, ölümünden sonra ve oğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle, büyük bir mirasa dönüşmüştür. Bugün Karşıyaka'nın çağdaş, modern ve Türkiye Cumhuriyeti değerleriyle yoğrulmuş kimliğinde, bu büyük mirastan aldığı esin ve cesaretin büyük payı var. 2022'yi İzmir'in kurtuluşu, 2023'ü Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100'üncü yılı olarak yaşarken, Zübeyde Hanım'ın 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünü dünyaya ezberletmesini de elbette unutmayacağız."Zübeyde Hanım İlkokulu öğrencisi Defne Yavuz ise, 'Mustafa Kemal'in Canı' isimli şiiri okudu. Tören, Zübeyde Hanım'ın kabrine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öyle bir anne düşünün ki yetiştirdiği çocuk bir ulusun kaderini yeniden yazsın. Vefatının 99'uncu yılında Zübeyde Hanım'ı saygı ve sevgiyle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı
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Mustafa Kemal Atatürk, Cemil Tugay, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zübeyde Hanım ölümünün 99'uncu yılında anıldı - Son Dakika


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