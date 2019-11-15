Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'ne büyük ilgi

Gece gündüz açık kütüphanesi, atölyeleri ve dersleriyle her gün yüzlerce Çankayalıyı konuk eden Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, düğün ve nikah salonuyla da çiftlere ev sahipliği yapıyor.



Nikah salonundan kütüphaneye, Çankaya Evi'nden çok amaçlı toplantı salonuna birçok farklı birimiyle hizmet veren Çankaya Belediyesinin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Başkentlilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 7/24 açık kütüphanesi, atölye ve dersleriyle her gün yüzlerce Çankayalıyı konuk eden tesis, dünya evine girecek çiftler için düzenlenen nikah ve düğün organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Yıllarca Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Çayyolu Hizmet binasında hizmet veren Çankaya Belediyesi, zincirine 200 kişilik kapasitesiyle Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Nikah Salonu'nu da ekledi. Tesis içerisinde yer alan bin kişilik çok amaçlı düğün ve toplantı salonu da açıldığı günden bu yana birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tesiste bulunan 7/24 açık kütüphane ise hem öğrencilerin ders çalıştığı hem de bölge halkının kitap okuduğu yeni bir mekan haline geldi.



Haftada binden fazla kursiyere hizmet veriyor



Bölge halkının kaliteli ve keyifli zaman geçirmesine olanak sağlayan Çankaya Evlerinden birinin de bulunduğu tesiste onlarca farklı alanda eğitimler veriliyor. Haftada binden fazla kursiyerin eğitim aldığı dersler arasında pastacılık, kağıt rölyef, takı tasarımı, resim, ahşap boyama, su kabağı oymacılığı, Latin dansları, yoga, okuma yazma, işaret dili gibi hobiden kişisel gelişime birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Haftanın her günü açık olan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde rağbet gören kurs programları için her ay yeni sınıflar da açılmaya devam ediyor.



Çankaya Evlerinde geçtiğimiz yaz dönemi eğitimlerinin yıldızı "pastacılık" oldu. Yıldız'da hizmete açılan Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nin modern mutfağında verilen eğitimlere Çankayalılar yoğun ilgi gösteriyor. 400 Başkentli kursiyerin katıldığı eğitimler, haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenleniyor. İki usta eğitmen, unlu mamuller üzerine birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor.



Yılda 50 bin Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde ilk kez açılan pastacılık kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi pasta tasarım eğitmenleri tarafından veriliyor. Malzemelerini kendileri temin eden kursiyerler ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, birbirinden lezzetli pastaları üretmenin keyfini yaşıyorlar. Yıl boyunca 4'er aylık üç dönem halinde devam eden kurslardan yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en leziz şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun olacaklar. - ANKARA