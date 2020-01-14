Zübeyde Hanım vefatının 97'nci yılında anıldı - Son Dakika
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Zübeyde Hanım vefatının 97'nci yılında anıldı

7 saat önce

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 97'nci yılında İzmir'deki kabri başında anıldı.

Zübeyde Hanım vefatının 97'nci yılında anıldı, System.String[]

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 97'nci yılında İzmir'deki kabri başında anıldı.


Karşıyaka ilçesindeki anıt mezar önünde düzenlenen törende, resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve başka illerden gelen vatandaşlar çelenk ve çiçek bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu görevlilerinin Selanik'teki Atatürk Evi'nin bahçesinden getirdiği toprağı anıt mezara bıraktı.


Atatürk'ün emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün eşsiz timsali Zübeyde Annemizin önünde saygıyla, sevgiyle ve minnetle eğiliyorum." dedi.

Törende, Karşıyaka Belediyesi ile Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ortaklığında il genelinde düzenlenen "Zübeyde Anne'ye Mektubum Var" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Öğrenciler burada yazdıkları mektupları katılımcılarla paylaştı.

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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