Zubizarreta, Olympique Marsilya'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta, görevinden ayrıldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'nın sportif direktörü Andoni Zubizarreta, görevinden ayrıldı. Olympique Marsilya Kulübü, 58 yaşındaki İspanyol Zubizarreta ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Futbolculuk döneminde Athletic Bilbao, Barcelona ve Valencia'nın kalesini koruyan Zubizarreta, İspanya Milli Takımı'nda 126 kez forma giymişti. Zubizarreta, futbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza attığı Barcelona'da 2010-2015 yıllarında futbol direktörlüğü yaptıktan sonra 2016'da Marsilya'daki görevine başlamıştı. Öte yandan Fransa basınında yer alan haberlerde, Zubizarreta'nın ayrılmasının ardından Marsilya'nın Portekizli teknik direktörü Andre Villas-Boas'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soru işaretlerinin arttığı öne sürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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