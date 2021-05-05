Zubizu'dan evde sıkılmama rehberi "Zubizu evde"

Zubizu, tam kapanma döneminde üyelerinin evlerindeki zamanı daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmesi için evde sıkılmama rehberi "Zubizu evde"yi hazırladı.

Zubizu'dan yapılan açıklamaya göre, "Zubizu evde", zinde tutacak egzersiz önerilerinden evde meşgul olurken dinlenebilecek müzik listelerine, içinde bulunulan zor günlerde hayata pozitif baktıracak film önerilerinden, yemek tariflerine kadar pek çok eğlenceli içerikten oluşuyor.

4 milyona yakın üyesine 575'ten fazla marka için çok özel ayrıcalıklar sunan Zubizu, tam kapanma sürecinde, üyelerinin hayatını daha keyifli kılacak içeriklere odaklandı. "Zubizu evde" kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde, üyelere, alışverişleri dışında günlük hayatlarında da ayrıcalıklar sunma hedefiyle, günlerini daha keyifli ve sağlıklı geçirmelerine yardımcı olacak içerikler hazırlandı.

Öte yandan her gün yeni konularla zenginleştirilen Zubizu uygulaması, üyelerine dergi deneyimi yaşatıyor.

Zubizu'nun mobil uygulamasını her gün ziyaret eden binlerce kişi, evde dondurma yapmanın, bitki yetiştirmenin, cilt bakımının veya filtre kahve hazırlamanın püf noktalarını öğrenebiliyor, kozmetikten moda ve tasarıma, sanat ve eğlenceden spor ve egzersize kadar pek çok farklı konuda yazılar okuyabiliyor.

"Zubizu evde", eve kapanma günlerinde müziği de ihmal etmiyor. Kullanıcılar evde oyalanırken, yemek yaparken, pazar sabahları dinlenirken, spor yaparken veya çalışırken, ünlü DJ Tankut Karakurt'un hazırladığı en iyi şarkı listelerine Zubizu üzerinden ulaşıp Spotify'da dinleyebiliyor.

Üyeler ayrıca, Zubizu mobil uygulamasında, Leyla Zerger Sidal'in kısa yoga derslerini izleyebiliyor. İsteyenler, Sidal'in Zubizu'ya özel yoga dersleri için yüzde 25 indirim ayrıcalığından da yararlanabiliyor.

300 bin kişi Zubizu ile online alışveriş yaptı

Toplam 300 bin kişi, bu yıl 5'inci yaşını kutlayan Zubizu ile online alışveriş yaptı. "Zubizu evde" ile herkesin ilgisini çekecek içeriklerin yanı sıra sadece online alışverişlerde geçerli çok özel ayrıcalıklar da Zubizu üyelerini bekliyor"Zubizu evde" içeriklerinin tamamına ve onlarca markanın online alışverişlerde sunduğu ayrıcalıkların detaylarına Zubizu'nun mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.