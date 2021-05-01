ZUBİZU üyelerine istegelsin'de 50 TL indirim - Son Dakika

ZUBİZU üyelerine istegelsin'de 50 TL indirim

01.05.2021 11:29
ZUBİZU üyelerine istegelsin'de 50 TL indirim, System.String[]

ZUBİZU üyeleri, online süpermarket istegelsin'den yaptıkları her 300 TL'lik alışverişe ZUBİZU'ya özel 50 TL indirim kazanıyor.

ZUBİZU üyeleri, online süpermarket istegelsin'den yaptıkları her 300 TL'lik alışverişe ZUBİZU'ya özel 50 TL indirim kazanıyor.

ZUBİZU'dan yapılan açıklamaya göre, yaşam tarzı mobil uygulaması olarak 2016 yılından bu yana üyelerine 600 bin lira indirim kazandıran ZUBİZU, 3,8 milyon üyesine, modadan beyaz eşyaya, seyahatten akaryakıta hayatın her alanında ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Salgın nedeniyle tüm Türkiye'nin evine kapandığı bugünlerde artan market alışverişlerinde kullanılmak üzere ZUBİZU'ya özel indirimler bulunuyor.

ZUBİZU üyeleri, temel gıda ürünleri ve atıştırmalıklardan sağlık ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden ofis malzemeleri ve küçük ev aletlerine kadar 7 binden fazla çeşit ürünü müşterilerinin kapısına götüren istegelsin'de, her 300 TL alışverişe 50 TL indirim kodu kazanacak. Kampanya, 17 Mayıs'a kadar devam edecek.

Bugüne kadar 1 milyon kişinin kendilerine özel ayrıcalıklarla tatil ve seyahatini planladığı, 300 bin kişinin internet alışverişi yaptığı, 350 milyon litre akaryakıt alınan ZUBİZU, market alışverişlerinin yanı sıra 575'ten fazla markada da üyelerine özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Türk Lirası, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZUBİZU üyelerine istegelsin'de 50 TL indirim - Son Dakika


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