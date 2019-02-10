Son Dakika Haberleri: Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarında Türkiye Ağırlığı

Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarında Türkiye Ağırlığı

1 saat önce

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve 90 ülkeden katılımcının olduğu Ambiente Uluslararası Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarına Türkiye 168 firma ile yer aldı.

Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarında Türkiye Ağırlığı, System.String[]
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve 90 ülkeden katılımcının olduğu Ambiente Uluslararası Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarına Türkiye 168 firma ile yer aldı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Ambiente Uluslararası Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı, 90 ülkeden 4 bin 400'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Fuara, 168 firma ile katılan Türkiye ile birlikte, 160 ülkeden 140 bine yakın sektör temsilcisi katılıyor. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karatı, Ticaret Ataşesi Tansu Günedi, İstanbul Demir ve Demir Metaller İhracatçılar Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Tiryaki, Zücaciyeciler Derneği-ZÜCDER Başkanı İsmail Erdoğan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nde (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ile birlikte fuara katılar firmaların stantlarını ziyaret etti.

Türk ürünlerinin artık marka oluşturduğunu ve üretilen mallarda kullanılan cevherden yapılan tasarıma kadar üretimin her sahasının daha profesyonel üretim yaptıklarını belirten İstanbul Demir ve Demir Metaller İhracatçılar Birliği İDDMİB Başkanı Tahsin Tiryaki, Türk zücaciye üreticilerinin kendi markalarıyla dünya piyasalarından yer bulduğunu ve tercih edilen ürünler olduğunu dile getirdi.

Fuara katılan Türk şirketleri, ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek Türk ürünlerinin fuarda gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını ve iyi bağlantılar yaparak Türkiye'ye döneceklerini söyledi.

Ambiente Uluslararası Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarı 12 Şubat'a kadar açık kalacak. - FRANKFURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Almanya, Frankfurt, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef'ten Survivor'a Giden Hakan Kanık'ın Güneşten Derisi Yandı Türkiye Kart Resmen Açıklandı! 2 İlde Pilot Uygulama Başlıyor

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 23:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zücaciye ve Hediyelik Eşya Fuarında Türkiye Ağırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]