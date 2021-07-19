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Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı - Son Dakika

Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı

19.07.2021 14:03

Kocaeli'de bir iş yeri sahibi gelen sesler üzerine deprem olduğunu zannedip paniğe kapıldı. Sesin bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen esnaf, karşısında 1,5 metrelik yılanı görünce hemen 112 ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, yılanı bulunduğu bölgeden çıkartırken Korku dolu anlar yaşayan iş yeri sahibi ise "Tabakları, tavaları salladı. Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş, epeyce korktum" dedi.

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'ndeki zücaciye mağazasında meydana gelen olayda iş yeri sahibi Yaşar Duman dükkanında oturduğu sırada tabakların ve tavaların sallandığını fark etti. Deprem olduğunu düşünerek paniğe kapılan Duman, daha sonra sesin geldiği alanda yılan olduğunu gördü.

İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü

KORKUYLA DIŞARI FIRLADI

Korkuyla dışarıya çıkan Yaşar Duman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mağazaya giren ekipler, kullandıkları özel ekipmanlarla yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra dükkandan 300 metre uzaklıkta bulunan yeşil alana salındı.

İş yeri sahibi deprem oluyor zannetti, gördüğü manzara dehşete düşürdü

"TABAKLARI, TAVAYI SALLADI"

Dükkanda olduğu sırada yılanı fark ettiğini anlatan Yaşar Duman, "Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş. İtfaiye ekipleri yılanı çıkardı, ben epeyce korktum. Yılanı doğaya saldılar, o yerini buldu. Karnı acıkmıştır veya susamıştır belki bu yüzden dükkana girmiştir. Tam anlaşamadık, neden geldiğini söylemedi bana. Biraz korktum, deprem zannettim. Tabakları, tavayı salladı. Baya da büyük bir yılan. Yaklaşık 1 buçuk metre boyundaydı" dedi.

Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı

Yaşar Duman, Deprem, Yılan, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı - Son Dakika


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