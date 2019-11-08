Züccaciye zirvesinde 500 milyon dolarlık iş hacmi oluşacak

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), ihracata destek olmak ve iç ticareti artırmak amacıyla 20-23 Kasım'da Üretici-Marka Zirvesi düzenleyecek. Zirvede 500 milyon dolarlık ticari hacmin oluşması bekleniyor.

ZÜCDER'in açıklamasına göre, Antalya Belek'te düzenlenecek zirveye, Avrupa ve Balkan ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya'dan 40 ülkenin en büyük toptancı, ithalatçı ve perakende zinciri katılacak.

Türkiye'nin 3,6 milyar dolarla dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelen züccaciye, 2018'deki 4,7 milyar dolarlık ihracat rakamını bu yıl 5,5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyor. Dünyanın 200'den fazla noktasına ulaşan züccaciye sektörü, bu kapsamda sürdürdüğü tanıtım, pazarlama ve iş birliği faaliyetlerini Üretici-Marka Zirvesi'yle sürdürecek.

Bu yıl yedincisi düzenlenecek ve önemli züccaciye üreticilerinin katılacağı zirvenin 500 milyon dolarlık ticari hacim oluşturması bekleniyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 7 yıldır düzenledikleri etkinliğin kapsamını her yıl biraz daha genişlettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İki sene önce uluslararası boyuta taşıdığımız zirvemize geçen yıl 10 ülkenin en büyük firmaları katılırken, bu sene ülke sayısını 40'a çıkardık. Toplamda 150 yerli ve yabancı firmanın katılım gösterdiği zirvede, firmalar 2 gün boyunca yüz yüze görüşmeler sağlayacak. Bu görüşmeler sonucunda iş hacmi yaklaşık yüzde 30 artıyor. Son 2 yıldır zirvelerin gücünü ihracat rakamlarımızda gördük. Bu sene de 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz."