Züccaciyeciler, online etkinlikte uluslararası satın almacılarla buluşacak

Ev ve mutfak eşyası üreticileri, 16-20 Kasım'da düzenlenecek uluslararası online Satın Alma Haftası'nda milyonlarca dolarlık satın almacılarla bir araya gelecek.

Tarsus Turkey Fuarcılık'ın açıklamasına göre, Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'nı düzenleyen şirket, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) iş birliğiyle 16-20 Kasım'da "Zuchex Sourcing Week" etkinliğini hayata geçirecek.

Yurt içi ve dışından tüm satın almacılara açık olacak uluslararası online Satın Alma Haftası'nda, milyonlarca dolarlık ticaret yapılması bekleniyor.

Açıklamada görüşleri yer alan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, yerli ev ve mutfak eşyası sektörünün geçen yıl gerçekleştirdiği 4,6 milyar dolarlık ihracat başarısında Zuchex'in büyük katkısı olduğunu bildirdi.

Zuchex'in son gerçekleşen fuarda 1,5 milyar dolarlık ticarete ev sahipliği yaptığını belirten Causey, "Bu defa kasımda ZÜCDER iş birliğiyle düzenleyeceğimiz etkinlikle üretici firmalarımıza, hem ürünlerini ihraç edebilmeleri hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki satın almacılara ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları inovatif fırsatları sunacağız." ifadelerini kullandı.

Causey, etkinliğin, sektördeki ticarete yeni bir bakış açısı getireceğini aktararak, "Hem yerli üreticilerimiz hem de yurt içi ve yurt dışından satın almacılarımız için yepyeni bir deneyim olacak bu etkinlik, sağlayacağı ticari hacimle tüm firmalarımızın değişen şartlara uyum sağlamasını ve 2021'e daha güçlü girmelerini kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.