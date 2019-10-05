Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek. Etkinlik sayesinde ve diğer çalışmalarla bu iki ülkeye yönelik ihracatın 2020'de ikiye katlanarak 400 milyon dolara ulaştırılması hedefleniyor.

ZÜCDER'in açıklamasına göre, 4,7 milyar dolarlık ihracatının neredeyse yarısını Avrupa ülkelerine gerçekleştiren sektör, son çeyrekte pazarlarını derinleştiriyor.

Dernek üyesi 16 firmanın yetkilileri, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle söz konusu ülkelerde bir araya gelecek. İki ülkeye olan ihracatın 2020'de 400 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Antalya'da 20-23 Kasım'da düzenlenecek "Üretici Marka Buluşmaları" etkinliğinin de katkısıyla bu ülkelere geçen yıl gerçekleştirilen 200 milyon dolarlık ihracatın iki yılda ikiye katlaması bekleniyor.

ZÜCDER, 10 milyar dolarlık ticaret hacmi ve her yıl yüzde 15 büyüme performansı sergileyen sektörde, markalaşmaya ve ihracat pazarlarını derinleştirmeye ağırlık veriyor.

"Avrupa'da önemsediğimiz iki pazar"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 200 milyon dolar ihracata karşılık bu iki ülkeden yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ithalat yaptıklarını belirterek, Romanya ve Polonya'ya züccaciye sektöründe iki kat cari fazla verdiklerini bildirdi.

Son 10 yılda ihracatını yüzde 85 artırarak, dünya genelinde tam 206 ülkeye ürün satışı başarısına imza atan bir sektör olduklarını aktaran Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Türkiye'nin en çok markalaşan iki sektöründen biriyiz. Kilogram başına ihracatımızı artırmak için ürünlerimizde inovatif çözümler geliştirirken, dijitalleşmeden de maksimum seviyede fayda sağlıyoruz. Romanya ve Polonya, Avrupa'da önemsediğimiz 2 pazar. İhracatımızın neredeyse yarısını Avrupa ülkelerine gerçekleştiriyoruz ve bu 2 ülkeye ihracatımız istediğimiz düzeyde değil. Bu yüzden Romanya'da Bilancia, Homelux, Carrefour, Dedeman, Mobexpert ve Ikea ile, Zlote Tarasy, RTV Euro AGD, Home&You, Nela, Voltimex, Imar, Florentyna ve Agata Mebla ile birlikte daha birçok perakendeci ve toptancıyla temaslarda bulunacağız."