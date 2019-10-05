Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı
1 saat önce
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek.
Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:21
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