Son Dakika Haberleri: Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı
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Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı

1 saat önce

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek.

Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı, System.String[]

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) üyesi 16 firma, 7-11 Ekim'de Romanya ve Polonya'daki en büyük perakendecilerle bir araya gelecek

Polonya, Romanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:21 
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