ZÜCCACİYECİYİ EĞLENCE MEKANINA ÇEVİRENLERLE MAHALLELİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ZÜCCACİYECİYİ EĞLENCE MEKANINA ÇEVİRENLERLE MAHALLELİ ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA
Esenyurt'ta girişinde züccaciye dükkanı tabelası bulunan boş dükkanın eğlence yeri olarak kullanılmasına tepki gösteren mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullananlar arasında dün gece kavga çıktı.
Esenyurt'ta girişinde züccaciye dükkanı tabelası bulunan boş dükkanın eğlence yeri olarak kullanılmasına tepki gösteren mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullananlar arasında dün gece kavga çıktı. Polisin, havaya ateş ederek sonlandırdığı kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, Hürriyet Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, bir süre züccaciye dükkanı olarak faaliyet gösteren işyeri daha sonra kapatıldı ancak tabelası indirilmedi. Girişinde tabela bulunan dükkan eğlence yeri olarak kullanılmaya başlandı. Mahalle sakinlerinin şikayeti sonrası daha önce bir kaç defa mühürlendiği iddia edilen işyerinin dün gece tekrar eğlence yeri olarak kullanıldığını gören mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleriyle dükkanı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ve havaya ateş açarak ayırdı. Olayı kontrol altına alan polis, kalabalığı dağıttı. 1 kişinin gözaltına alındığı olay sonrasında zabıta ekipleri de dükkanı tekrar mühürledi. Mahalle sakinleri ile dükkanı eğlence yeri olarak kullandığı iddia edilen kişiler arasında çıkan tartışma ile polisin havaya 4 el ateş etmesi kameraya yansıdı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
- Sarıkaya
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:02 Kaynak: DHA
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