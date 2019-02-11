Son Dakika Haberleri: Züccaciyeden Çaldıklarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Züccaciyeden Çaldıklarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

2 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, züccaciye dükkanından 22 parça malzeme çaldığı iddiasıyla aranan ve çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Züccaciyeden Çaldıklarıyla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, züccaciye dükkanından 22 parça malzeme çaldığı iddiasıyla aranan ve çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ocak gecesi saat 01.30 sıralarında Kuşadası Camikebir Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinden 20 adet alüminyum züccaciye ve 2 adet elektrikli süpürge çalınması olayını araştıran Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonuncunda olayı gerçekleştirenin şüphelinin Ş.E. (19) olduğu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için yapılan çalışmalar sonucu, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ş.E., Dağ Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, zücaciyeden çalınan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ş.E., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:54 Kaynak: İHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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