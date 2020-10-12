ZÜCDER uluslararası B2B'leri online olarak düzenlemeye hazırlanıyor

10 milyar dolar pazar büyüklüğüne sahip züccaciye sektörünün çatı derneği olan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ihracatını artırmak üzere her yıl düzenlediği uluslararası B2B (Firmadan Firmaya) buluşmalarını online olarak düzenlemeye hazırlanıyor.

ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında 4,6 milyar dolarlık ihracata karşılık sadece 880 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiren züccaciye sektörü, endüstriyel mutfak aletleri, elektrikli ev eşyaları, plastik, seramik gibi kendi içerisinde 8 alt sektörü barındırıyor.

2015'ten bu yana yapılan, 2018 ve 2019 yıllarında Antalya ve İzmir'de gerçekleşen "Üretici-Marka Buluşmaları" bu yıl pandemi dolayısıyla online platforma taşındı. Dünyanın sayılı fuarlarından olan ZUCHEX fuarının 2021'e ertelenmesi ile bu yıl fuarın online B2B'leri olarak 16-20 Kasım tarihleri arasında ZUCHEX Sourcing Week gerçekleştirilecek.

ZÜCDER desteğiyle Tarsus Turkey organizatörlüğünde dijital bir platform üzerinden yapılacak etkinlikte tüm dünyadan züccaciye satın almacısı büyük zincirler Türk üreticiler ile buluşacaklar.

2021'de devam edecek ZÜCDER'in online B2B'leri ile Latin Amerika, Afrika, Birleşik Krallık, Hindistan, Japonya, Kanada, Orta Doğu ülkeleri ve daha pek çok ülkenin büyük market zincirleriyle Türk firmaları bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, 16-20 Kasım tarihleri arasında dijitalde B2B'ler şeklinde düzenleyecekleri ZUCHEX Sourcing Week'te 1-1,5 milyar dolar arasında bir ticaret oluşturmaya odaklandıklarını belirterek, "Fuarın destekçisi konumunda olan derneğimiz, neredeyse tüm üyeleriyle sektörün nabzının tutulmasına ve sektörün dünya liderliğine taşınmasında önemli bir rol oluyor. Hedeflerimizden şaşmadan fuarı dijital ortama taşıyarak, satın almacıların online showroomlardan ürünleri incelemelerine fırsat sunacağız. Fuar bizim için üretici-marka buluşmalarımızı dijitalde ilk kez gerçekleştireceğimiz için ayrı bir öneme de sahip. Geçen yıllarda yaptığımız bu organizasyonlar sayesinde firmalarımızın kimisi ilk kez ihracat yapmaya başladı kimisi ihracatını yüzde 30 arttırdı kimisi ise yeni pazarlara yelken açtı. Dijital platformdaki bu buluşmaları farklı ülkelerle 2021 yılında da devam ettirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Züccaciye sektörünün AR-GE'ye en çok yatırım yapan ve UR-GE projelerinden en çok yararlanan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Sektörümüz sürekli inovatif ürünlere ihtiyaç duyuyor. Örneğin; sensör ve LCD ekranlarla donatılan yeni nesil düdüklü tencereler kullanıcılara yemeğin son durumu hakkında bilgi verirken, yüzde 40'lara varan enerji tasarrufu sağlıyor. Bu yüzden AR-GE yatırımlarına üyelerimizin hepsi önem veriyor. Hepsi de belli oranlarda bütçelerini AR-GE'ye yatırıyorlar. Rekabet koşullarının artması, ihracattaki başarılarımızın devam etmesi, markalaşma için AR-GE birimi her firmanın kalbi. AR-GE yatırım yapan firma da sektörümüz de ülke ekonomisi de kazanıyor."