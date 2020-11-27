Zuchex Sourcing Week ev ve mutfak eşyaları sektörünü buluşturdu

Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinde yılın en büyük online etkinliği olan Zuchex Sourcing Week, 500'den fazla B2B toplantı ve milyonlarca dolarlık yeni iş bağlantılarıyla tamamlandı.

Organizasyon yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin 2020'de yeniden inşa edilmesine yardımcı olan ve ürün tedarik sürecine yeni bir bakış açısı getiren Zuchex Sourcing Week, Tarsus Turkey tarafından Züccaciyeciler Derneği (Zücder) iş birliğinde gerçekleştirildi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu ticaret fırsatlarını dijitale taşıyan Zuchex Sourcing Week'te ev ve mutfak eşyası üreticisi 221 firma, sanal mağazalarında 30 binden fazla ürün sergilerken, online toplantılara 1.624'ü uluslararası satın almacı olmak üzere 92 ülkeden toplam 3 bin 500'ün üzerinde profesyonel katıldı.

Mısır, Lübnan, Hindistan, İngiltere, Yunanistan, Suudi Arabistan, Fas, İran, Pakistan ve Brezilya, ilk kez düzenlenen Zuchex Sourcing Week'e en çok yurt dışı ziyaretin gerçekleştiği ülkeler oldu.

Sektörün sıradaki durağı HOST İstanbul 2021

Zuchex Sourcing Week'in sona ermesi ile küresel ev ve mutfak eşyaları sektörü için sıradaki buluşma adresi, 25-28 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleşecek 15. Uluslararası Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı (HOST İstanbul) olacak.

Tüyap Beylikdüzü'nde gerçekleşecek fuar, 200'den fazla yerli üretici firmaya ev sahipliği yaparken, 4 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından satın almacılara, "Cam, Porselen, Seramik, Metal Mutfak Eşyaları, Plastik Ev Gereçleri, Bahçe Aksesuarları, Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları ile Elektrikli Ev Aletleri" alanlarında başka yerde bulamayacakları yeni ürünleri keşfetme fırsatı sunacak.

"Satın almacılar yoğun ilgi gösterdi"

Bu yıl ilk kez düzenledikleri organizasyonun sonuçları hakkında açıklama yapan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Ebru Causey, Zuchex Sourcing Week'in, 4,6 milyar dolarlık 2019 ihracatını 2020 sonunda da yakalamayı hedefleyen Türkiye'nin üretici gücü ev ve mutfak eşyaları sektörüne, fuarsız geçen dönemde önemli bir ticaret katkısı sağladığnı kaydetti.

Causey, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz dijital buluşmalara hem üretici firmalar hem de aralarında dünya perakende devlerinin olduğu satın almacılar yoğun ilgi gösterdi. Sonuç raporlarımıza göre etkinliği takip eden profesyonellerin yüzde 97'si satın alma yetkisine sahip ziyaretçilerdi.

Beş gün süren Zuchex Sourcing Week'te Akcam, Albayrak Melamin, Ar Yıldız, Arzum, Avşar Emaye, Bambum, Canba, Fakir, Güral Porselen, Herevin, Keramika, Korkmaz, Kütahya Porselen, LAV, Neva, Paşabahçe, Porline, Rakle, Renga, Schafer, Sigma Cam, TAÇ Porselen ve Tulu Porselen başta olmak üzere 221 katılımcı yer aldı. 25-28 Mart 2021 tarihlerinde bu defa HOST İstanbul fuarı ile sektörü Tüyap'ta bir araya getireceğiz."