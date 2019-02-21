Son Dakika Haberleri: Zuckerberg Facebook Giriş Bilgilerini Blockchain Üzerine Taşımayı Değerlendiriyor

Zuckerberg Facebook Giriş Bilgilerini Blockchain Üzerine Taşımayı Değerlendiriyor

45 dakika önce

– ABD merkezli teknoloji devi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, üçüncü parti uygulamalara erişim sisteminin geliştirilmesi için Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinden girilmesi konusunu değerlendirdiğini söyledi.

Zuckerberg Facebook Giriş Bilgilerini Blockchain Üzerine Taşımayı Değerlendiriyor, System.String[]
ABD merkezli teknoloji devi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, üçüncü parti uygulamalara erişim sisteminin geliştirilmesi için Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinden girilmesi konusunu değerlendirdiğini söyledi.

Zuckerberg, Harvard Hukuk Profesörü Jonathan Zittrain ile yaptığı görüşmede bilgi güvenliği, şifreleme, merkezsizleşmiş hizmetler, yanlış bilgilendirme mücadelesi, farklı iş modelleri, gizlilik gelişmeleri ve gelecek araştırma alanları hakkında konuştu.

Facebook giriş bilgilerinin blockchain platformu üzerinde yer almasının kullanıcılarının hangi uygulamaya erişim izni verebileceğini kendilerinin seçmelerine olanak sağlayacağını fakat bu durumda söz konusu verilerin Facebook kontrolünden çıkmasıyla olası bir veri açığının takip edilmesinin zorlaşacağını söyleyen Zuckerberg şu değerlendirmeyi yaptı:

"Temel olarak bilgilerinizi alıp merkezsiz bir sistemde saklıyorsunuz ve farklı uygulamalara giriş yaparken bilgilerinizin kontrolü sizin elinizde oluyor. Bu durumda da bir aracıya ihtiyaç olmuyor. Bu uygulamanın oldukça fazla çekici yanı olduğunu söyleyebilirim.

"Hizmet verilen sistemle sizin aranızda herhangi bir aracı olmaması talebi, bizim sistemimiz veya Google'ın sistemiyle çalışan geliştiriciler için ise endişe uyandırıyor. Bu durumda biri, 'biz geliştiriciler olarak sizin politikanıza uymak zorundayız ve bunu yapmazsak, hizmet verdiğimiz herkese erişimi kesebilirsiniz' diyebilir. Bu da değerlendirmesi zor bir durum."

Facebook'un yakın zamanda sistemini blockchain uygulamasına entegre etmesi olası görülmezken, Zuckerberg'ün yorumları Facebook'un Birleşik Krallık merkezli blockchain startupı Chainspace'i satın almasının ardından, Facebook'un söz konusu teknolojiyi değerlendirmeye başlaması olarak yorumlandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:15 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Facebook, Ekonomi
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