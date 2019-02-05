Son Dakika Haberleri: Zuckerberg: Sosyal Ağlar İnsanların İletişim Şeklini Temelinden Değiştirdi

Zuckerberg: Sosyal Ağlar İnsanların İletişim Şeklini Temelinden Değiştirdi

1 saat önce

– Sosyal medya devi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyada yaygın olarak kullanılan Facebook ve diğer sosyal ağların, insanların içinde bulundukları toplum ve kurumlarla olan iletişimini temelinden değiştirdiğini söyledi.

Zuckerberg: Sosyal Ağlar İnsanların İletişim Şeklini Temelinden Değiştirdi, System.String[]
– Sosyal medya devi Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, dünyada yaygın olarak kullanılan Facebook ve diğer sosyal ağların, insanların içinde bulundukları toplum ve kurumlarla olan iletişimini temelinden değiştirdiğini söyledi.

Facebook'un kuruluşunun 15'inci yılına ilişkin açıklamasında Zuckerberg şu değerlendirmeyi yaptı:

"İçinde bulunduğumuz yüzyıl istedikleri kişiyle iletişim kurma ve fikirlerini ve deneyimlerini paylaşma özgürlüğüne sahip insan ağıyla tanımlanıyor. Facebook, söz konusu değişimin öncüsü değil, internetin getirdiği bu büyük eğilimin yalnızca bir parçası. Şu an istediğiniz kişiyle iletişim kurabilir ve sesinizi kullanabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi var olan kurumlara bağlı değilsiniz. Artık insanlığın yeni fırsatların yanında zorluklar ve sorumluluklar oluşturan çok büyük bir gücü var.

"Bu yüzyılın ilk yarısı söz konusu ağları oluşturmaksa, ikinci yarısı da insanların bu ağları kullanarak toplumumuzun her bir alanını yeniden tanımlamasından geçiyor. Bu amaç, birbiriyle bağlantı halinde olan dünyamızda özgürlük ve sorumlulukların doğru dengesini bulmakla elde edilebilir."

Zuckerberg ayrıca, son zamanlarda gündemde yer alan yanlış bilgilendirme gibi olaylara rağmen, Facebook'un toplum için olumlu bir güç olduğuna inandığını fakat yine de şirketin insanların güveninin yeniden kazanmak için güvenliğe daha fazla yatırım yapacağını da ekledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:01 Kaynak: DHA

Facebook, Ekonomi
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