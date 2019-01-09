Zuckerberg Teknolojinin Geleceği Alanında Oturumlar Düzenleyecek
16 dakika önce
– Facebook CEO Mark Zuckerberg, yıl boyunca teknolojinin toplum içindeki rolü, oluşturduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir halka açık bir oturum serisi düzenleyeceğini duyurdu.
– Facebook CEO Mark Zuckerberg
, yıl boyunca teknolojinin toplum içindeki rolü, oluşturduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir halka açık bir oturum serisi düzenleyeceğini duyurdu.
Facebook üzerinden yaptığı yeni yıl hedefleri paylaşımında Zuckerberg, "birkaç haftada bir" "gelecek, karşılaşılan ödünleşmeler ve izlenmesi istenilen konular" kapsamında konuşmak amacıyla çeşitli alanlardan uzman ve liderlerle bir araya geleceğini belirtti.
Zuckerberg, yapay zekadan bilgi akışını düzenleme, akıllı telefonlar ve internetin toplumu nasıl güçlendirebileceği alanlarındaki sorunları dile getirmek istediğini vurguladı. Söz
konusu hedefin yanında Zuckerberg, Mandarin dilini öğrenme, evi için yapay zeka sistemi kurma ve bütün ABD
eyaletlerini ziyaret etmeyi hedefliyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:46 Kaynak: DHA
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