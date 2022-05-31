Zuckerberg yandı: İran, Instagram'a rüşvet verdi iddiası!

Instagram'da yeni bir rüşvet krizi yaşanıyor. Instagram'ın Farsça sürümünde içerik moderatörü olarak çalışan bir kişi, İran istihbarat yetkililerinin kendisine rüşvet teklif ettiğini iddia etti. İstihbarat yetkilileri, İran hükümetini eleştiren gazetecilerin hesaplarının kaldırılmasını talep etti.

İran, hesap kapattırmak için Instagram ile anlaştı mı?

Instagram'da çalışan bir moderatör, İran istihbarat yetkililerinin planlarını deşifre etti. İran karşıtı aktivistlerin ve gazetecilerin Instagram hesaplarını silmeleri için para teklif edildiğini dile getirdi. BBC Farsça'ya konuşan eski Instagram çalışanı, "5.000 ila 10.000 Euro" arasında rüşvet verilmek istendiğini belirtti.

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BBC'de yer alan son rapor, İran asıllı Amerikan yazar ve aktivist Masih Alinejad'ın Instagram hesabını ele aldı. İran istihbarat yetkilileri, Alinejad'ın sosyal medya hesaplarının kapatılması karşılığında para ödeyebileceklerini söyledi. Konuyla ilgili hem İran hem de Instagram'ın sahibi Meta'dan yalanlama geldi.

Eski Instagram moderatörü verdiği demeçte, "Bir hesabı silmem için bana 5 bin ila 10 bin Euro arasında bir teklifte bulundular. Bu özellikle Masih Alinejad'ı sildikten sonra olacaktı" ifadelerini kullandı.

İran hükümetini eleştiren Amerikan gazeteci Alinejad, Telus International için çalışıyordu. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca geçtiğimiz yıl İranlı yetkililerin, gazeteciyi kaçırmak için "üçüncü bir ülke" ile iş birliği yapmak istediğini iddia etti.

Eski içerik moderatörü, Meta'da çalışan diğer moderatörleri suçlamayı ihmal etmedi. İran rejimini destekleyen ve İran'dan talimat alan bazı Meta çalışanlarını şahsen tanıdığını iddia etti. Ayrıca bu çalışanların, "herhangi sorun barındırmayan bir gönderiyi" kaldırma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Meta sözcüsü verdiği demeçte, "Bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt görmüyoruz. İnceleme ekiplerimiz, sadece kurallarımızı ihlal eden içerikleri kaldırır" dedi, ancak moderatöre karşı bir iddiada bulunmadı.

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