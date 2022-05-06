Zuckerburg kendini aştı: Facebook, hükümete kafa tutuyor! - Son Dakika
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Zuckerburg kendini aştı: Facebook, hükümete kafa tutuyor!

06.05.2022 18:26
Zuckerburg kendini aştı: Facebook, hükümete kafa tutuyor!

Facebook, Avustralya hükümeti ile girdiği mücadelede kazanan taraf oldu. Müzakereler sonrasında tasarı yasallaştı.

Geçtiğimiz yılın başlarında Avustralya, Facebook ve Google ile yayınlanan haberler üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Burada içeriklerine bağlantı verme hakkı için her ikisinin de yerel haber kuruluşlarına ödeme yapmasını gerektiren Haber Medyası Pazarlık Yasası üzerinde konuşuldu.

Bunun ardından Google, kurallara karşı çıktığını söyledi. Ardından yaptığı itirazları ana sayfasında paylaştığı belgeler ve bağlantılar halinde sergiledi. Facebook ise vites artırarak direkt olarak bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Avustralya'da haber bağlantılarını paylaşmayı durdurabileceğini dile getirdi. Fakat bununla yetinmeyerek hükümeti hedef aldı.

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WSJ (Wall Street Journal) tarafından yapılan bir paylaşıma göre Facebook, yaşanan bu durumun ardından müzakerelerde elini güçlendirebilmek için bazı sert hamleler yaptı. Bunlar arasında ülkedeki hayır kurumlarının ve Avustralya Meteoroloji Bürosu gibi kuruluşların haberlerinin paylaşılmasını engellemekte yer aldı. Ayrıca işi sayfa kapatmaya kadar götürdüğü belirtiliyor.

Zuckerburg kendini aştı: Facebook, hükümete kafa tutuyor!

Paylaşılan WSJ raporuna göre, Facebook çalışanları haber kaynakları dışındaki siteleri de engellediğini söyledi. Ayrıca şirketin bu durum karşısında uyguladığı politika ile hukuk ekibinin engellemelerinin aşırı kapsayıcı olması gerektiğini tavsiye ettiği belgeleri sızdırdı.

Bu durum neticesinde Facebook'un yaptıklarının Avustralya'da etkili olduğu belirtiliyor. Hatta hükümetin konu hakkında aslında elinin kolunun bağlı olduğunu ve sosyal ağların gücünü tam olarak fark ettiği söyleniyor.

Zuckerburg kendini aştı: Facebook, hükümete kafa tutuyor!

Fakat Facebook'un yapmış olduğu bu hamle neticesinde büyük bir olumsuz geri dönüş alması oldukça muhtemel duruyor. Zira Avustralyalı politikacılar, sosyal ağın neden daha fazla düzenlemeyi hak ettiğini bu durumu örnek göstererek aktarıyor. Ayrıca halkın desteğinin de Zuckerburg'e karşı olduğu belirtiliyor.

Tabii yine de ara bir yol bulmak isteyen hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitti. Böylece Google ve Facebook, medya kuruluşlarıyla müzakereye zorlanmamış oldu. Ayrıca daha sonrasında her iki şirket de itirazlarını geri geçti. Bu sebeple tasarı zorlanmadan yasalaştı.

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Avustralya, Facebook, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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