Zuhal Olcay: Cenazemde 'Işıklarla uyusun' demeyin

26 Şubat'ta Zorlu PSM'de vereceği konsere hazırlanan Zuhal Olcay, "Aşırı Prestijlilerle Kısa Görüşmeler" programında ilginç açıklamalar yaptı. Yalnızlığı sevdiğini söyleyen Olcay, "Kuliste yalnızlık seviyorum. Etrafımda tek insan istemiyorum. Oyunumda da öyle. Konserlerimin de ilk yarısından sonra daha rahat oluyorum" dedi.



DEPRESYONUN BÖYLESİ



Zuhal Olcay, bir dönem ağır bir depresyona girdiğini de itiraf etti: "En ağır depresyonumu 15 yıl önce yaşamıştım. Böyle tavana bakarım. Sabahlık, yağlı saçlar ve komedi dizileri. Vazgeçemediğim depresyon yiyeceği paskalya çöreği. Depresyona bu şekilde girebilmek ne kadar büyük bir lüks. Bunu yapamayan ve ayakta geçiren o kadar insan var ki. Bunu anlattığım için üzülüyorum çünkü şımarıkça bir şey."



Cenazemde 'Işıklarla uyusun' demeyin



Zuhal Olcay, "Cenazenizde ne çalsın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Pervane şarkısını çalmayın da ne çalarsanız çalın. Bir de 'Işıklarla uyusun' demeyin. Şu kadar bile ışık sevmem. İnsan ışıklarda uyuyamaz ki. 'Işıklara yürüsün'müş, niye yürüyeceğim, yatacağım!"