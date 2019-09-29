Son Dakika Haberleri: Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...
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Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...

24 dakika önce

Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı.

Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları..., System.String[]

Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı. Sesler giderek yükselince tartışma bardakilerin de dikkatini çekti. Sinirle mekanı terk eden Olcay, asansöre binerek odasına çıktı.

Mazlum Çimen, Adana, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:41 
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