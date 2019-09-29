Zuhal Olcay sevgilisi Malzum Çimen ile gerin anları...
24 dakika önce
Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı.
Festival için Adana'ya bir süredir beraber olduğu Mazlum Çimen'le birlikte giden ünlü sanatçı, konakladıkları otelin barında sevgilisiyle tartışma yaşadı. Sesler giderek yükselince tartışma bardakilerin de dikkatini çekti. Sinirle mekanı terk eden Olcay, asansöre binerek odasına çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:41
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