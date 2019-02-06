Zuhal Olcay ve Sena Şener İle Müzik Şöleni

Müzik ve eğlenceyi tek bir çatı altında buluşturan Sanat Performance, unutulmaz anılarla dolu keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

Son dönemin en genç ve en yetenekli isimlerinden Sena Şener, 8 Şubat Cuma gecesi 22:00'da Sanat Performance sahnesinde şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Zuhal Olcay, 9 Şubat Cumartesi gecesi 22:00'da Sanat Performance'ta dinleyicileriyle buluşuyor.

90'lar Türkçe popu özleyenleri bir araya getiren 90'lar partisi ise her Salı ve Perşembe günü Sanat Performance' te dinleyicilere sınırsız müzik keyfi sunuyor.

90'ların yeniden canlanacağı festivalde müzik severler unutulmaz anlar yaşayacak. Sınırsız müzik, eğlence ve coşku vadeden 90'lar Festivali için şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın.