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Zühal Yorgancıoğlu'ndan 70 yılın eserleri

31 dakika önce

TÜRKİYE'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, 70 yılı kapsayan çalışmalarından oluşan sergiyi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtı.

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TÜRKİYE'nin ilk fahri kültür elçisi ve markalaşmış ilk moda tasarımcısı Zühal Yorgancıoğlu, 70 yılı kapsayan çalışmalarından oluşan sergiyi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açtı.
Dünyanın 'Madam Z' diye tanıdığı Zühal Yorgancıoğlu'nun yaratıcı ve renkli olan 70 yıldan fazla çalışma hayatının ürünlerinin yer aldığı örnekleri sergileyen 'Zühal Yorgancıoğlu ve Sanatı' adlı sergisi, Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'ndeki Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde açıldı. Dibeklihan'ın kurucusu Cenap Tezer anısına hazırlanan ve iş, sanat, siyaset ve spor camiasının tanınan simalarının katıldığı sergide, Yorgancıoğlu'nun Türk motiflerine ve sanatına yer vererek hazırladığı kıyafetler ve çizimleri yer aldı.
Sergi hakkında basın mensuplarına bilgi veren Zuhal Yorgancıoğlu, "Yıllar önce burada sergi açmıştım. Dibeklihan'ın kurucusu, mimar Cenap Tezer vefatından önce oğluna benim tekrar sergi açmam için nasihatte bulunmuş. Cenap beyin anısına tekrar burada sergi açtım. Her şey çok güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Zuhal Yorgancıoğlu'nun kızı Müberra Yorgancıoğlu ise, "Annemin 70 yıllık birikimleri burada sergileniyor. Türkiye'yi tanıttığı kıyafetlerin orjinallerini herkes yakından görme şansı buldu" diye konuştu.
Eski mankenlerden Şafak Fişek de, "Yurt dışı defilelerinde Zuhal Hanım ile birlikte başarıları beraber paylaştık. Her kıyafetin bir hikayesi var" ifadelerini kullandı.
Dibeklihan'ın kurucusu Cenap Tezer anısına hazırlanan sergi, 29 Ağustos 2019 tarihine kadar açık kalacak.


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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
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