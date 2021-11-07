Zühre'den sonbahara özel triko koleksiyonu - Son Dakika

Muhafazakar kadın giyim markası Zühre, sezonun öne çıkan renklerinden oluşan yeni triko koleksiyonun satışta olduğunu duyurdu. Sonbahar esintilerinin olduğu koleksiyonda, trikoların yanı sıra ceketler, kombinleri hareketlendiren minik detaylı aksesuarlar ön planda.

Zühre 2022 sonbahar-kış koleksiyonuna yönelik markadan yapılan yazılı açıklamada, "Koleksiyonunda sıcacık trikolar öne çıkıyor. Bu sezonun öne çıkan renklerinde sade ama iddialı, enerjik ve dinamik, zarif olduğu kadar hassas dokunuşlarla tüm kadınların beğenisine sunuldu. Şık ve ısıtan bir kış kombini için yarasa kol, balıkçı yaka, uzun trikoları tüm alt parçalarla tercih edebilirsiniz. Kumaş pantalonlar, Mom jean'ler, kadife etekler, tüvit ceketlerle kombinleyebilirsiniz. Uzun kollu triko, yüksek belli Mommy Jean ve Zühre trençkot kombini ile günün her saati spor ve dinamik bir görünüm mümkün. Sonbaharda balıkçı yaka trikolarınızı mükemmel bir görünüm için blazer ceketlerinizle birlikte de kullanabilirsiniz" denildi.

KOLEKSYONDA, TRİKONUN RAHATLIĞI PANTOLONLARIN ŞIKLIĞI İLE BULUŞTU

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Siyah ve mavi balıkçı yaka trikonuzla bu kış aşk yaşayacaksınız. Her saniye trikolarınıza bakıp alışverişinizin ne kadar doğru olduğuna emin olacaksınız çünkü triko kazaklar mutlaka ödediğiniz ücreti hak edecek kadar kaliteli, şık ve pratik. Trikonun rahatlığı pantolonlara da yansıyor. Triko, şık pantolonlar ve spor ayakkabılarınızla kışın soğuğuna aldırmadan müthiş günler geçirebilirsiniz.

"Trikolarda denizci şeritleri ve düğme detayları ile birlikte mavi, camel, taş, gri, kemik, bej, mor, lila, kırmızı, indigo, mürdüm, bordo renkleri bu sezon ön plana çıkıyor. Modern, konforlu, uyumlu bir düzende hayatın akışında kendini keşfetme, kendine zaman ayırma ve kendi olma yolculuklarında kadınlara eşlik eden ürünlere zuhre.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

"Bu sezonda da 'smart casual' parçalarıyla yoğun iş temposunda 'Farkını Hisset' diyor ve günün her saatine zamansız şıklığı ve modunuzu dingin bir dokunuşla yükselten renkleri katıyor.

Ofislere dönüşün arttığı bugünler için mevsimin en kilit parçası ceketler. Uzun, kısa, dar kesim ya da oversize, blazer ya da şal yaka. Bu sezonun modası toprak, haki, nefti, acı kahve, badem sütü, krem, bejin her tonu, vazgeçilmez kırmızı ve mavinin en soft tonlarındaki tüm ceket modelleri sayısız kombin için gardıroplarda yerini alıyor.

"Ceketler toplantı şıklığının olmazsa olmazı. Kıvrılabilir kol detaylarıyla gün içerisinde ceketinizi spor cekete dönüştürebilir, arkadaşlarla gidilen bir davet için kombin değiştirmeden ceket kollarını kıvırarak ofisten cool bir tarza geçiş yapabilirsiniz. Uzun ceketler bonus parça olarak tarzı ve kombini bütünler, tüm vücut tipleri için uygundur. Spor tasarımlar, büyük kareli kumaşlar hem Jean hem eteklerle kombinler için en yakışan seçimlerden oluyor. Dikkat çeken tarzda çok zaman harcamadan yapılan etkileyici kombinler bu sezon ön planda. Her zaman şıklığın rengi olan siyah, lacivert ve nude tonların ağırlıklı olduğu koleksiyonda kırmızı, mavi, camel, gri, yeşil ve krem tonları da yer alıyor. Kruvaze, Klasik ekoseli, kaşe, Channel, tüvit, yün, düğmeleri mücevher detaylı, astarlı, aksesuarlarla kadınsı görünümün yanı sıra tarz ve stil katan ceketler tam bu mevsimin vazgeçilmezi olacak. Bel çanta aksesuar detaylarıyla bu sezon ceketler aksesuarları ile göz dolduruyor

"İster zamansız büyük boy çanta ister bir şal, isterseniz de şık bir eşarp. Tüm bu aksesuarları kullanarak kombinlerinizi her gün farklılaştırabilirsiniz. Zühre Sonbahar-kış koleksiyonundaki birbirinden şık çantalar, şallar ve eşarplar her kadının olmazsa olmazı olarak alışveriş listelerinin ilk sıralarında yerlerini aldı. Kadın dış giyimi, kıyafet, eşarp ve çanta gibi aksesuarlarının tek bir markada kalite ile buluştuğu olan Zühre ile kombininiz eksiksiz olacak. Yılan deri, kroko, zincir detaylı, çizgili, tek renk nude tonlarda ve soft tonların sadeliğinde, renkli ve canlı spor kombin çantalar bu sezon da vazgeçilmez seçimler arasında. Eşarplarda ipek, saten kumaşlar ve monogram, geometrik ve çizgi desenleri ön planda.

"Eşarp, ayakkabı ve çanta seçiminizde renkler, dokular ve tarzlar önemlidir. Aslında basit şeylere dikkat ederek eşarp, çanta ve tüm aksesuarlarınızda uyumu yakalayabilirsiniz. Kombinlerinizde özellikle aynı rengin farklı tonlarını seçerek uyumu yakalayabilirsiniz. Zincir detaylı bir çanta ile zincir desenli bir eşarp yerine düz renk bir eşarp seçmek doğru bir tercih olacaktır. Çantanız alt giyimle, eşarbınız üstünüzdeki gömlek ya da bluzla, takılarınız ise kemerinizle uyumlu olabilir. Minik uyumlar her zaman daha iyidir."