Zühtü Amca'nın yüzünü güldürdüler - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, salgın nedeniyle evinden çıkamayan görme engelli Zühtü Conkara'nın (73) işlemleri, banka şubesinden gelen bir personel tarafından evinin önünde yapıldı. Conkara, kendisine bu kolaylığı sağlayan herkese teşekkür etti.

Gebze Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan görme engelli Zühtü Conkara, virüsle mücadele kapsamında uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle banka işlemlerini yapmak için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü telefonla arayarak, yardım istedi. Başkan Büyükgöz'ün talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, banka şubesinden bir personeli beraberlerine alarak Conkara'nın evine gitti.İşlemleri evinin önünde gerçekleştirilen Zühtü Conkara, "Belediye başkanımıza, ekibine ve banka çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde evimden çıkmadan işlemlerimi hallettim" dedi.