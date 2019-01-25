Son Dakika Haberleri: Zühtü Arslan'ı Tebrik Etti

Zühtü Arslan'ı Tebrik Etti

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti.

Zühtü Arslan'ı Tebrik Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf göndererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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