Zühtü Arslan'ı Tebrik Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf göndererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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