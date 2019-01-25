Zühtü Arslan Yeniden Aym Başkanı Seçildi
44 dakika önce
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi.
Anayasa Mahkemesi
(AYM
) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan
seçildi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, AYM Başkanı Zühtü Arslan
'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi için toplandı. Zühtü Arslan, Rıdvan Güleç
ve Kadir Özkaya
'nın başkanlık için yarıştığı Anayasa Mahkemesinde bugünkü oturumda Kadir Özkaya adaylıktan çekildiğini açıkladı. Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç'in girdiği seçimde oy çokluğunu alan Arslan, yeniden AYM Başkanı seçildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: İHA
AYM Başkanlığına Mevcut Başkan Zühtü Arslan Seçildi
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