Son Dakika Haberleri: Zühtü Arslan Yeniden Aym Başkanı Seçildi

Zühtü Arslan Yeniden Aym Başkanı Seçildi

44 dakika önce

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi.

Zühtü Arslan Yeniden Aym Başkanı Seçildi, System.String[]
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına yeniden Zühtü Arslan seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi için toplandı. Zühtü Arslan, Rıdvan Güleç ve Kadir Özkaya'nın başkanlık için yarıştığı Anayasa Mahkemesinde bugünkü oturumda Kadir Özkaya adaylıktan çekildiğini açıkladı. Zühtü Arslan ve Rıdvan Güleç'in girdiği seçimde oy çokluğunu alan Arslan, yeniden AYM Başkanı seçildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç, Anayasa Mahkemesi, Zühtü Arslan, Güncel
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