Üye Girişi
Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor - Son Dakika

Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor

09.06.2021 21:00
Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor, System.String[]

5 bin liralık ödül havuzu ile birlikte turnuva 21: 00'da başlıyor.

, efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva toplamda 5 bin lira para ödülü ve çeşitli oyun içi ödülleri ile birlikte 9 Haziran Çarşamba günü saat 21: 00'da başlıyor.

Yerli MMOFPS oyununun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre turnuvada rakiplerini mağlup ederek başarıya ulaşan ilk üç takım 5 bin liralık ödül havuzundan paylarını alacakken, turnuvada maçlarını tamamlayan oyuncular Bereket Kasası kazanacaklar.

Saat 21: 00'da başlayacak olan efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuvanın saat 01: 00'da sona ermesi bekleniyor. tıklayarak Zula'nın web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Her oyuncunun kazanabileceği Bereket Kasası oyuncular ile Ramazan ayına özel olarak buluşmuştu.

İlginizi Çekebilir:

Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor

Sosyal Medya, Haziran, oyunlar, Zula, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu 22:33 Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar 22:09 Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez 21:58 S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır 20:37 İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu 20:31 Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin Leyla'sı Deniz Işın oldu MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde 19:51 MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı 19:10 Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip 18:21 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons         
22:35
Mutlulukları pozlarına yansıdı! Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan aşka geldi Mutlulukları pozlarına yansıdı! Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan aşka geldi         
22:20
18 haftalık hamile Bengü, Bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu 18 haftalık hamile Bengü, Bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu         
22:02
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor         
20:29
Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı         
19:18
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 22:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement