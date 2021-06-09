Zula'da efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva başlıyor - Son Dakika

, efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuva toplamda 5 bin lira para ödülü ve çeşitli oyun içi ödülleri ile birlikte 9 Haziran Çarşamba günü saat 21: 00'da başlıyor.

Yerli MMOFPS oyununun sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre turnuvada rakiplerini mağlup ederek başarıya ulaşan ilk üç takım 5 bin liralık ödül havuzundan paylarını alacakken, turnuvada maçlarını tamamlayan oyuncular Bereket Kasası kazanacaklar.

Saat 21: 00'da başlayacak olan efsanelere özel sezon sonu ödüllü turnuvanın saat 01: 00'da sona ermesi bekleniyor. tıklayarak Zula'nın web sayfasına ulaşabilirsiniz.

Her oyuncunun kazanabileceği Bereket Kasası oyuncular ile Ramazan ayına özel olarak buluşmuştu.

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