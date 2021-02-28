Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları! - Son Dakika
Üye Girişi

Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!

28.02.2021 14:30
Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları!

Tüm takımlara başarılar, şans sizinle olsun!

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar günü maçları başlıyor.

27 Şubat günü yanı dün başlayan ligde bugün ikinci gün maçları oynanacak. üzerinden yaptığı paylaşımla 1. Hafta 2. Gün maç takvimini takipçileriyle paylaştı. Biz de sizler için bu maçları derledik.

maç 14.00'de başlıyor. Karşılaşma İstanbul Espor - Steel Tactics Esports arasında oynanacak.

maç 15.00'de başlıyor. Karşılaşma BAL Espor - Sivasspor Espor arasında oynanacak.

maç 16.00'da başlıyor. Karşılaşma MOD-Z Espor - fastPay Wildcats arasında oynanacak.

maç 17.00'de başlıyor. Karşılaşma Gamers of Future - ABB Aski Espor arasında oynanacak.

Maçları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Acaba geçen sezonun şampiyonu ABB Aski Espor bu sezon da şampiyon olabilecek mi?

Playerbros ekibi olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500
Buca Belediye Başkanı Kılıç'tan Görevi Başındayken Saldırıya Uğrayan Temizlik İşçisine Destek Buca Belediye Başkanı Kılıç'tan Görevi Başındayken Saldırıya Uğrayan Temizlik İşçisine Destek

Türkiye, E Spor, Pazar, zula, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 21:09:59. #1.12#
SON DAKİKA: Zula Espor Kadınlar Ligi Pazar Günü Maçları! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement