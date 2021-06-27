Zula Espor kural ihlali yapan Eren 'Madder' Dizdaroğlu hakkındaki son kararını verdi! - Son Dakika

Zula Espor kural ihlali yapan Eren 'Madder' Dizdaroğlu hakkındaki son kararını verdi ve bu kararı tüm kamuoyu ile paylaştı. Zula Süper Lig, başladığı günden beri bütün oyuncularına ve izleyicilerine profesyonel, saygılı, hilesiz ve eşit bir rekabet ortamı sunmayı hedefleyen Zula yönetimi bu konularda asla taviz vermiyor. Zula oyuncu hakkında:

KURAL İHLALİ

Eren 'Madder' Dizdaroğlu isimli oyuncunun Zula Süper Lig 7. Sezon devam ederken kullandığı harici uygulamadan dolayı avantaj sağladığı ile ilgili şikayetler tarafımıza iletilmiştir. İlgili oyuncuya yapılan incelemelerin ardından harici uygulama kullandığı belirlenmiştir. İlgili oyuncunun Zula Süper Lig bünyesinde gerçekleştirdiği kural ihlalleri ve Zula Espor Disiplin Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda nihai karar aşağıdaki gibidir;

KARAR:

Yapılan kural ihlali çerçevesinde Eren 'Madder' Dizdaroğlu isimli profesyonel oyuncunun, Zula Süper Lig karşılaşmalarından süresiz men edilmesine karar verilmiştir.

Oyuncu: Eren 'Madder' Dizdaroğlu

Ceza Süresi: Süresiz Men

Kural Seti: 13.11, 13.13