Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi 2. hafta maç programı, resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Cumartesi günü ilk maçta Steel Tactics - Mod-Z 14: 00'da karşı karşıya gelecek ve Pazar günü İstanbulspor Espor - Sivasspor Espor karşılaşmasıyla 2. hafta son bulmuş olacak. Karşılaşmaları üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Zula kadınlar Ligi 2. hafta maç programı