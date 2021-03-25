Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi'nde 4. haftanın en değerli oyuncusuzulaoyunesporresmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Zula Kadinlar Ligi 4. Haftanın en değerli oyuncusu Mod-Z esports takımından Selin Elif "Tonton" Kocamaz oldu.

zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 4. haftanın en değerli oyuncusu paylaşımını görmek için buraya tıklayınız.