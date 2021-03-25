Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

25.03.2021 00:20
Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!

Zula Kadınlar Ligi'nde haftanın oyuncusu.

Türkiye'nin kadınlara özel ilk profesyonel espor ligi Zula Espor Kadınlar Ligi'nde 4. haftanın en değerli oyuncusuzulaoyunesporresmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımla duyuruldu.

Zula Kadinlar Ligi 4. Haftanın en değerli oyuncusu Mod-Z esports takımından Selin Elif "Tonton" Kocamaz oldu.

zulaoyunespor resmi Instagram hesabı tarafından yapılan, 4. haftanın en değerli oyuncusu paylaşımını görmek için buraya tıklayınız.

Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu!
YORUMLAR
500
Bakan Varank: Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz(2) Bakan Varank: Milli teknoloji hamlesiyle yatıp, milli teknoloji hamlesiyle kalkıyoruz(2) İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla iftarda bir araya geldi Açıklaması 'Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden yeni taşıma hatlarını hayata geçirmek istiyoruz' 'Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden yeni taşıma hatlarını hayata geçirmek istiyoruz'

Instagram, Türkiye, Espor, zula, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
00:00 Çatışmaların yaşandığı şehir İrpin'de mezarlık havadan görüntülendi
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:47 6 yıllık eşi inşaata çalışmaya gitti! 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
23:38 Kerem Aktürkoğlu'ndan hocası Torrent'e olay hareket!
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 02:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Zula Kadınlar Ligi 4. haftanın en değerli oyuncusu belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement