Geçtiğimiz yıl Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin ilk kadınlara özel espor turnuvasını düzenleyen Zula Oyun'un kadın esporcuların gelişimine yönelik çabaları takımlarda da heyecan yarattı.



Zula'nın geliştiricisi InGame Group, takımlarla birlikte Zula Kadın Ligi'ni başlatmak için çalışmalarına devam ederken, bir ilk de Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden İstanbul Wildcats'den geldi. Kulüp, ilk kadın Zula Takımı'nı kurduğunu duyurdu.



Espor alanında kariyer yapmak isteyen tüm kadınların yetenek ve yetkinliklerinin gelişimini yakından takip eden Zula'nın geliştiricisi InGame Group, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda attıkları ilk adımın geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen Zula Kadınlar Turnuvası olduğunu hatırlattı. Türkiye'de kadınlara özel düzenlenen ilk espor turnuvası, geçtiğimiz yıl "Zula Kadınlar Turnuvası" adıyla Nonstop Zula Espor Merkezi'nde yapılmış ve kadın oyuncuların espor dünyasında varlıklarını güçlendirmeleri için bir platform açan turnuva, yüzlerce kadın oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilmişti.



2020'de Zula Kadınlar Ligi geliyor



Türkiye'de ve dünyada 26 milyonu aşkın oyuncusu bulunan Zula'nın espor rekabetinde artık kadın esporcular da yer alacak. Kadınların espor ekosisteminde yeteneklerini gösterebilecekleri platformlar oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan InGame Group, yaptığı açıklamada Zula Kadınlar Ligi'ni 2020'de başlatacaklarının müjdesini verdi.



InGame Group, "26 milyondan fazla oyuncuya sahip Zula dünyasında kadınlarımızın hem oyuncu hem de izleyici olarak sayısını artırma vizyonumuzla 2020 yılına dair planlamalarımızı yapmaya başladık. 2019 yılı içinde çalışmalarına başladığımız Zula Kadınlar Ligi, 2020 yılında kadın esporcularımızla buluşmuş olacak. Zula Süper Lig takımlarımızla kol kola çalışmalarımıza devam ediyoruz. Lig yapısını ve takımları çok yakın zamanda duyuracağız" açıklamasında bulundu.



İstanbul Wildcats Kadın Zula Takımı



İstanbul Wildcats kulübünün kadın Zula takımı, "Zula Kadınlar Turnuvası" galiplerinin de aralarında olduğu güçlü oyunculardan oluşuyor. Takımda, Zula Kadınlar Turnuvası birincisi Hande "Handeizm" Çarkçı, turnuvada ikinci olan Aleyna "Lady Bug" Aydır, İlayda "İlos" Ataç, Yasmi "Mrs. Boudica" Kokum, Özlem "Mrs. Ocean" Akçay ve Aysu "Raquel" Kaya yer alıyor.



Zula Kadınlar Turnuvası 1'incisi Hande "Handeizm" Çarkçı: "Oyunculuğuma güveniyorum"



İstanbul Wild Cats Kadın Zula Takımı oyuncuları, esporda iddialı olduklarını belirtirken, esporcu olmak isteyen gençlere çok çalışmaları ve kararlı olmaları tavsiyesinde bulundu.



Takım oyuncularından Hande "Handeizm" Çarkçı, 14 yaşından beri FPS oyuncusu olduğunu belirterek, oyuna ayırdığı her vakti bir hedefe yönelterek başarılı olduğunu dile getirdi. Yayıncılık ve video üretimi de yapan, espor dışında futbol ve boks sporlarını, manga okumayı seven Çarkçı, aynı zamanda üniversite öğrencisi. Geçen yıl Zula Kadınlar Turnuvası'na katılarak birinci olduğunu belirten Çarkçı, "Zula'ya kadınlara böyle bir fırsatı verdiği için çok minnettarım. Gelişime her zaman açık olduğum ve oyunculuğuma da güvendiğim için sunulan her turnuva da erişebildiğim en yüksek başarıya sahip olmayı hedefliyorum" dedi.



Geçen yıl Zula Kadınlar Turnuvası ikincisi olan Aleyna "Lady Bug" Aydır da, "Oyunlara olan tutkumdan dolayı ve yetenekli olduğumu düşündüğüm için espora yöneldim. Öncelikle kadın oyuncuların da bu gibi platformlarda ne kadar yetenekli olduğunu göstermek istiyorum. Uzun vadeli hedefim profesyonel anlamda en iyiler arasında olmak" diye konuştu. Turnuvada aldığı dereceden duyduğu mutluluğu dile getiren Aydır, "O kadar güzeldi ki bunu kelimelere dökmem imkansız. Çok mutlu oldum. Kadınlara özel düzenlenmiş bu tür turnuvaları daha sık görmek istiyoruz" dedi.



"Yapamazsın diyenler her zaman olacaktır, kendilerine inansınlar"



Espor kariyerinin yanı sıra, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitimine devam eden İlayda "İlos" Ataç da, espor kariyerinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirtti. Oynamanın verdiği haz ve bir hedef belirlemiş olmasının kendisini esporcu olmaya yönelttiğini dile getiren Ataç, "Bu alanda bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Espor özgüven ve zaman istiyor. Zamanı olan bütün kızların bunu başarabileceğine inanıyorum. Kötü yorumlar, yapamazsın diyenler her zaman olacaktır. Kendilerine inanmalarını ve yapabildiklerini sonuna kadar göstermelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.



Yasmi "Mrs. Boudica" Kokum da, bir kadın oyuncu olmaktan gurur duyduğunu, başarıyı yavaş ve sağlam adımlarla elde etmek istediğini söyledi. 13 yaşından beri FPS oyunları oynadığını, 2018 yılından beri de Zula oynadığını belirten Kokum, "Espor dışında okuluma odaklıyım. Kitap okumayı, araştırmayı seviyorum. Son sınıftayım ve üniversiteye hazırlanıyorum. Annem bir kız çocuğu olarak bu işi yaptığımı duyduğunda çok mutlu olmuştu ve her zaman arkamda duracağını söyledi" diye konuştu.



Hedefi esporda kadınlara öncülük etmek…



Aysu "Raquel" Kaya da, oyun alanında kendini yetenekli gördüğü ve bu konuda daha çok tecrübe sahibi olmak istediği için esporcu olmayı tercih ettiğini anlattı. Üniversite sınavlarına hazırlandığını ve Beden Eğitimi Öğretmeni olmak istediğini ifade eden Kaya, ailesinin en büyük destekçisi olduğunu anlattı. Kaya, "Esporda hedefim kadınların da oyun platformlarında öne çıkıp başarı sağlayabildiklerini herkese göstermek ve bu yolda kadınlara öncü olmak. Esporcu olmak isteyen kadınlara tavsiyem, asla pes etmeyip hep en iyisi olmak için çalışsınlar" dedi.



Kendini en iyi ifade ettiği alanın FPS oyunları olduğunu ve 1 yıldır da Zula oynadığını anlatan Özlem "Mrs. Ocean" Akçay da, düşüncelerini, "Bu tür oyunlarda kadın oyuncuların da iyi olduklarını ve isterlerse başarabileceklerini göstermek istiyorum" sözleriyle dile getirdi.