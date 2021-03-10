Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

11.03.2021 10:59
Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu

Zula Kadınlar Ligi haftanın ilk 5'i!

Zula Kadınlar Ligi'nde heyecanla geçen 2. Hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu.

ZULA KADINLAR LİGİ HAFTANIN 5'İ

  1. Ayşe "JidenNaJ" Çapraz
  2. İsmi Dilan "AquaVit" Genç
  3. Cansu "Tao" Güven
  4. Kamila "Narcius" Ekin
  5. Rabia "Raichu" Çelik

ZULA KADINLAR LİGİ 2. SEZON PUAN DURUMU

Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu
Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
500

Espor, zula, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
21:08 Türkiye Kupası'nda havlu atan Beşiktaş'ta taraftar ayağa kalktı: Bunları hak etmiyoruz
19:44 İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi, yaralılar var
21:04 Zelenski'nin eski danışmanının açıklamaları başına iş açtı! Ölüm listesine alındı
20:49 CHP'li vekilden dikkat çeken EYT açıklaması: 5 senede emeklilik işlemlerini yapabilirler
20:45 Microsoft 10 bin çalışanını işten çıkaracak
20:39 Kara Kartal'a soğuk duş! Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda penaltı atışlarında Ankaragücü'ne elendi
20:12 Netflix, 385 bin dolar maaşla personel alacak
19:29 Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'doğal gaz' çıkışı: İndirim yapmak için neyi bekliyorsunuz?
19:28 Stada nasıl soktunuz! Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan madde yürekleri ağza getirdi
18:16 İki fotoğraf da aynı ilimizde çekildi! Ocak ayında 2 farklı mevsim yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2023 21:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement