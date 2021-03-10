Son Dakika›Gamegar›Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu - Son Dakika
Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.01.2023 21:45:14. #1.12#
SON DAKİKA: Zula Kadınlar Ligi haftanın en iyi 5 oyuncusu belli oldu - Son Dakika