Zula Klan Turnuvası şampiyonu SiyahSancak'eSports oldu!

Sabotaj modunda, tekli eliminasyon formatıyla gerçekleşen turnuvanın, çeyrek final, yarı final ve final aşamaları BO3 şeklinde gerçekleşti.

Kıyasıya geçen Zula Klan Turnuvası'nda finalde SiyahSancak'eSports ile ImaginesWar karşı karşıya geldi. Mücadelenin galibi rakibini 2-0'lık skorla yenen SiyahSancak'eSports klan turnuvası şampiyonu oldu.

Zula Klan Turnuvası'nın İlk 8 Takımı;

SiyahSancak'eSports

ImaginesWar

(TR) TuranOrdusu

Sessizce'Nöbetteyiz

Un!versal

Rollsroyce

Bay

İstiklal'Espor

Turnuvanın şampiyonu 10.000 TL ikincisi 6.000 TL üçüncüsü 3.000 TL ve dördüncüsü ise 1.000 TL para ödülünün sahibi oldu. Geriye kalan ilk dört takım ise 125.000'er Zula Altını ödülü kazandı.