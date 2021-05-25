%100 yerli, milli, ücretsiz online FPS oyunu Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin kazananları belli oldu. Şirket etkinliğin kazananlarını sosyal medya hesapları üzerinden Zula severlere duyurdu.

Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Maksimum Zafer etkinliği son buldu. Birçok oyuncunun etkinlikte birinci olmak için kıyasıya rekabet ettiği etkinliğin sıralamaya giren kullanıcıları ise şu şekilde:

EAGLEPAW 5.000 ZMA JACKSPARROW 2.500 ZMA KAANUSTA 1.000 ZMA tinercimert 500 ZMA PRENSESALİ 500 ZMA MMG31K 500 ZMA BLACKBURNE 500 ZMA YouTube_Wectori 500 ZMA Nesquik26esv 500 ZMA KralTorin 500 ZMA

Gönderinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına hızlıca gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak etkinliğe katılan herkesi tebrik ediyoruz! Bir sonraki Zula Mobile etkinliğinde görüşmek üzere.