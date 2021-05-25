%100 yerli, milli, ücretsiz online FPS oyunu Zula Mobile Maksimum Zafer Etkinliğinin kazananları belli oldu. Şirket etkinliğin kazananlarını sosyal medya hesapları üzerinden Zula severlere duyurdu.
Kıyasıya rekabetin doruklarda yaşandığı Maksimum Zafer etkinliği son buldu. Birçok oyuncunun etkinlikte birinci olmak için kıyasıya rekabet ettiği etkinliğin sıralamaya giren kullanıcıları ise şu şekilde:
Gönderinin paylaşıldığı sosyal medya hesabına hızlıca gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Playerbros ekibi olarak etkinliğe katılan herkesi tebrik ediyoruz! Bir sonraki Zula Mobile etkinliğinde görüşmek üzere.
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