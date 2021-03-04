Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı!

04.03.2021 02:16
Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı!

Zula Mobile v0.18 güncelleme neler içeriyor?

Zula Mobile v0.18 güncellemesi bugün yayınlandı! Zula Mobile resmi Instagram hesabı üzerinden güncelleme tüm oyunculara duyuruldu. Zula Mobile v0.18 güncellemesiyle yapılan değişiklikler Zula Mobile resmi üzerinden yayınlandı. Güncelleme detaylarında altyapı geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri bulunmakta.

ZULA MOBILE V0.18 GÜNCELLEME NOTLARI

Merhabalar!

0.18 güncellemesi ile sunucularımızla ilgili büyük bir altyapı çalışmasını tamamladık. Bu çalışma ile maç içerisinde daha iyi bir performans bekliyoruz.

Başlıca Geliştirmeler:

Oyun sunucusu için altyapı çalışması yapıldı.

Hata Düzeltmeleri:

Kart yükseltmelerinde yaşanan, kartların kaybolması hatası giderildi.

Bir sonraki büyük güncellememiz için çalışmaya devam ediyoruz, yeni geliştirmeleri beğeneceğinize eminiz. Önerilerinizi ve şikayetlerinizi discord veya destek formu üzerinden bizimle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
İBB Şehir Tiyatroları... ÇİNGENE BOKSÖR SEYİRCİ İLE BULUŞTU! İBB Şehir Tiyatroları... ÇİNGENE BOKSÖR SEYİRCİ İLE BULUŞTU! RFS-Medipol Başakşehir maçının ardından RFS-Medipol Başakşehir maçının ardından Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının ardından - Jorge Jesus Fenerbahçe-AEK Larnaca maçının ardından - Jorge Jesus
Kaynak: Playerbros

Instagram, oyunlar, zula, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 03:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Zula Mobile v0.18. güncellemesi yayınlandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement