Zula Safranbolu haritasına gece modu desteği! - Son Dakika

Zula Safranbolu haritasına gece modu desteği!

05.05.2021 09:29
Zula Safranbolu haritasına gece modu desteği!, System.String[]

Safranbolu artık kapkaranlık!

MadByte Games tarafından geliştirilen ve Lokum Games tarafından dağıtılan Türk yapımı FPS oyunu Zula Safranbolu haritasında artık gece oluyor. Güncelleme Zula'nın sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldı.

Tüm Zula severlerin merakla beklediği haritalara gece desteği ilk olarak Safranbolu'ya geldi. Artık Zula oynarken Safranbolu haritasında bir an hava kapkaranlık olabilir.  Zula oynayan kesimin ise gelen bu değişikliğe yorumu pozitif görünüyor. Paylaşımın altına gelen yorumlardan birkaçını sizler için derledik:

Farklı haritalara da gelsin örneğin favelaya da gelsin.

Çok güzel olmuş oynadım çok beğendim

Bu desteğin diğer haritalara gelip gelmeyeceği ise merakla beklenen sorulardan bir diğeri. Diğer haritalara gelip gelmeyeceği hakkında kesin bir cevap henüz yok. Ancak kullanıcılar bu yeniliği beğenirse diğer haritalara gelmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Zula Safranbolu haritasına gece modu desteği!

Safranbolu, Türk, Zula, FPS, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Zula Safranbolu haritasına gece modu desteği! - Son Dakika


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