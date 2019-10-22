Zula Süper Lig 4. sezon final heyecanı için geri sayım başladı

Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli ve en heyecanlı sezonunun en iyileri buluşturacak final karşılaşmalarına, Nonstop Zula Espor Merkezi 26-27 Ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacak.



Zula Süper Lig'in 4. sezon finali birbirinden başarılı 10 profesyonel takımın en iyilerini buluşturacak. Haftalar boyu süren zorlu mücadelenin ardından final karşılaşmasında biraya gelecek finalistler, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde 200.000 TL ödül havuzu için buluşacaklar. 1907 Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Espor ve Galatasaray'ın yer aldığı büyük finallerde Zula arenasının en iyi takımı belli olacak. Zula Süper Lig tarihinin en çekişmeli geçen lig aşamasının ardından, zorlu final karşılaşmalarında adrenalin zirve yapacak.



26 Ekim Cumartesi günü Play-out maçıyla başlayacak etkinlikte, Zula Süper Lig'e devam edecek ve veda edecek takımlar belli olacak. Saat 11: 00'deki karşılaşma ICE Warriors, Godzilla Wanderlust arasında gerçekleşecek. Yarı finaller ise saat 13: 00'de Beşiktaş, Bursa Espor, saat 15: 00'de Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe arasında gerçekleşecek. 27 Ekim Pazar günü üçüncülük için saat 11.30'da biraya gelecek takımların kazananları, final için saat 15.00'de karşı karşıya gelecek.



Lig aşamasının MVP, en iyi taarruz, keskin nişancı ve en iyi çıkış yapan oyuncu gibi "en"lerinin de belli olacağı sezon finali heyecanını Nonstop Zula Espor Merkezi'nde izlemek isteyenler biletlerini 15 TL karşılığında Biletinial.com üzerinden satın alabilecekler.



27 Temmuz Pazar günü, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleşecek Zula Süper Lig 4. sezon final programı ise şöyle:



10.00 Kapı Açılış



11.00 Ana Sahne Açılış



11.30 Zula Süper Lig 3.lük Karşılaşması



13.30 Sezonun En İyileri Ödül Töreni



14.00 Konser



15.00 Final Karşılaşması



16.30 Kupa Töreni



17.00 Kapanış