Zula Süper Lig 5. Sezona iddialı başlıyor!

Heyecan dolu bir transfer dönemini geride bırakan Zula Süper Lig, bu yıl taraftarlarına nefes nefese bir sezon vadediyor. Flaş transferlerle çok ses getirecek kadroların oluşturulduğu ve 10 takımın mücadelesine sahne olacak 5. Sezonda, dengeler büyük ölçüde değişecek.







Yeni sezonda Zula severlerin espor heyecanını artıracak pek çok sürprizden biri Süper Lig'e katılan yeni ve iddialı takımlar olacak. Türkiye'de esporun öncü ekiplerinden Dark Passage ve ligin köklü takımlarından ICE Warriors'un yerine dahil olan Çamlıca Espor'un da katılımıyla Zula Süper Lig, bu sezon daha da güçlü karşılaşmalara sahne olacak. Zula'da yeni sezonun heyecan verici gelişmeleriyle ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar, merak ettiklerinin tümüne Zula resmi sitesinden ulaşabilecek.







Sezon finali 18 Nisan'da



Rekabetin ve heyecanın daha artacağı Zula Süper Lig 5. Sezon'un final karşılaşmaları 18 Nisan'da Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Geride kalan sezonlarda 200.000 TL olan ödül havuzu, 5. Sezon'da 290.000 TL olarak güncellendi. Takımlar, yeni ödül havuzundan paylarına düşeni alabilmek için 4 ay boyunca büyük bir mücadeleye imza atacak.







Yeni Final Sistemi: Altılı Finaller



Zula Süper Lig'in yeni sezonunda final sisteminde de değişikliğe gidildi. Bugüne kadar ilk 4 takımın finallere ilerlediği yapıdan farklı olarak, yeni sezondan itibaren finaller 6 takım ile yapılacak. İlk 2 takım direkt olarak yarı finallerden başlarken, geriye kalan takımlar ise çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Böylece yeni sistem ile beraber rekabet sadece üst sıralarda değil orta sıralarda da bir üst seviyeye taşınacak.







Zula Süper Lig Akademi Takımları



Zula Süper Lig 5. Sezon'a paralel olarak devam eden Zula Rekabet Turnuvası sezonunda her Zula Süper Lig takımı bir akademi takımı ile bu ligde de yer alacak. Takım, istediği haftalarda Zula Rekabet Turnuvası'nda oynayan oyuncusunu Zula Süper Lig maçına çıkarabilecek. Bu yenilikle, daha fazla esporcu Zula Süper Lig'de rekabet etme deneyimini yaşayabilecek.







Maç Saatleri



Zula Süper Lig'de maçlar 18 Ocak tarihinden itibaren Cumartesi ve Pazar günleri 14: 00, 15: 30, 17: 00, 18: 30, 20: 00 saatlerinde Zula Oyun kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Zula Süper Lig 5. Sezon fikstürü ise çok kısa bir süre sonra yine Zula Oyun'un resmi kanallarından duyurulacak.