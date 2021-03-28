Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları tamamlandı!

Zula Süper Ligi'nde 7. Sezon 2. Hafta ikinci gün karşılaşmaları sonuçlandı. Karşılaşmalar bugün saat 14: 00'da Galatasaray - ABB Aski Espor mücadelesi ile başladı ve 19: 00'da ki Gamers of Future - İstanbul Espor mücadelesi ile tamamlandı. Çekişmeli maçlara sahne olan günün tüm sonuçları playerbros'ta.

2. hafta 2. gün karşılaşmalarızulaoyunespor Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Günün sonuçları şu şekilde oldu;

Zula Süper Lig 7. Sezon 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

Galatasaray 1-1 ABB Aski Espor

Dıgıtal Athletıcs 2-0 Sangal Esports

Çamlıca Espor 0-2 Bal Espor

Kağıtspor Espor 0-2 FastPay Wildcats

Gamers of Future 0-2 İstanbul Espor